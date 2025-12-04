La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 4 de diciembre en Estados Unidos es de 18.28 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.06% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.24%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 1.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.58%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Calma | No se prevén cambios drásticos en relación comercial de Norteamérica por renegociación del T-MEC: HSBC

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

