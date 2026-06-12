En la sesión de apertura de este viernes, 12 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.26 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior.

El peso mexicano mantiene una tendencia bajista: en la última semana la cotización cayó un -1.25% y en el último año acumula un -7.41%.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que es del 9.64%, es mayor que la volatilidad anual del 7.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el Peso ha ganado valor frente a otras monedas, lo que genera confianza en el mercado.

En contraste, si la tendencia fuera a la baja, monitorizaríamos un dato de 1 negativo, lo que reflejaría una devaluación del Peso. Actualmente, esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la economía mexicana y podría estar vinculado a factores como un aumento en las exportaciones o cambios en la política económica.

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Conocé la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos conviene cambiar en bancos o retirar efectivo en cajeros de tu red, evitar kioscos de aeropuertos por sus comisiones, comparar tipos de cambio en apps, usar tarjetas sin comisión por cambio y avisar a tu banco, llevando solo el efectivo imprescindible.