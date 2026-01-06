En la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.91 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.47%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 3.11%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos