En la sesión de apertura de este viernes, 4 de septiembre de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,143.67 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.52% en relación con el día anterior.

En el mercado del peso colombiano, la cotización cayó levemente en la última semana (-1.76%) y retrocedió con mayor intensidad en el último año (-17.50%), indicando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es de 11.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.56%.

La cotización del Peso colombiano hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, donde el dato de -1 indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación en la moneda, lo que podría reflejar un mayor optimismo en el mercado.

Sin embargo, es importante analizar si esta tendencia al alza se sostiene en el tiempo o si se trata simplemente de un repunte temporal. La confianza de los inversionistas y factores económicos externos serán cruciales para determinar la estabilidad futura del Peso colombiano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.