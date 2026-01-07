En la apertura de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,722.5 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.19%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.89%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 6.86%, es menor que la volatilidad anual del 9.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en la estabilidad del Peso colombiano. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la sostenibilidad de esta mejora.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, pero se debe estar atento a posibles fluctuaciones futuras.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre el tipo de cambio actual para asegurarse de obtener la mejor oferta posible.