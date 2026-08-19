En la sesión de apertura de este miércoles, 19 de agosto de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,092.16 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.3% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso colombiano registró un descenso de 1.01% y en el último año acumuló una caída de 18.53%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

El nuevo enemigo del comercio no roba tarjetas: se hace pasar por tu jefe

Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 9.42%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.78%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con el dato de -1 indicando un incremento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Esta alza sugiere confianza en la economía local y en los factores externos que influyen en su cotización.

Sin embargo, es importante observar que, aunque la tendencia sea positiva, factores externos e internos podrían cambiar esta situación rápidamente. Los analistas deben seguir de cerca las variables que afectan esta tendencia para realizar proyecciones más precisas.

El nuevo enemigo del comercio no roba tarjetas: se hace pasar por tu jefe

Conocé la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Sakly, el gigante inmobiliario de Coppel, logra la calificación AAA de Fitch

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos