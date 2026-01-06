En la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,758.42 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.55% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.18%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.83%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en la estabilidad del Peso colombiano. Un seguimiento constante permitirá entender mejor la sostenibilidad de esta mejora.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, pero se debe estar atento a posibles fluctuaciones futuras.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

