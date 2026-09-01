La cotizacióndel Peso colombiano este martes 1 de septiembre en Estados Unidos es de 3,212.02 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.33% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso colombiano avanzó 3.81% en la última semana y, en el último año, registró una variación de -16.34%, señalando un repunte reciente tras un descenso anual.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que es del 6.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos nueve días. Este aumento en su valor respecto a otras monedas sugiere una recuperación económica gradual y un fortalecimiento de la confianza en la moneda local.

En contraste, la estabilidad de la tendencia en días previos reflejaba incertidumbre y una fluctuación en la demanda. Sin embargo, el cambio reciente indica un posible cambio en la percepción del mercado respecto a la economía colombiana.

En resumen, la tendencia positiva sugiere un camino hacia la consolidación económica y una mayor estabilidad en el mercado monetario colombiano.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.