En la apertura de mercados de este lunes, 3 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,856 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.12%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.50%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.32%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.07%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe, impulsando un mayor optimismo en el mercado.

El análisis sugiere que la reciente apreciación del Peso colombiano podría estar relacionada con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria que han influido en la confianza de los inversores.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA