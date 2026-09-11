La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 11 de septiembre en Estados Unidos es de 3,099.52 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.32% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del Peso colombiano en el mercado cayó -0.97% en la última semana y acumula una variación anual de -16.13%, señalando una tendencia bajista sostenida.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana se sitúa en 2.74%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 13.55%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un -1 que indica un aumento en su valor. Esta alza puede reflejar una mayor confianza en la economía local o factores externos favorables.

Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia continuará en el corto plazo, ya que una oscilación podría revertir los avances recientes. La estabilidad futura del Peso dependerá de diversas variables económicas y políticas.

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Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA