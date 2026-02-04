En la apertura de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,643 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.64%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.70%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.39%.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.19%, es menor que la volatilidad anual del 14.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de un entorno económico favorable.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA