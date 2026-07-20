En la sesión de apertura de este lunes, 20 de julio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,254.6 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.09% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso colombiano cayó -0.17% y en el último año acumula una baja de -15.08%, reflejando una tendencia de depreciación en su cotización.

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Conocé la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 7.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.