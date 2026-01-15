En la sesión de apertura de este jueves, 15 de enero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,669 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.11% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.59%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

Banxico perdió su credibilidad por errar pronósticos de inflación y política monetaria: Moody’s

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 5.62%, es menor que la volatilidad anual del 9.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local o en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo.

Banxico perdió su credibilidad por errar pronósticos de inflación y política monetaria: Moody’s

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

General Motors invertirá 1,000 MDD, tarifas pegan a PageGroup, Tesla cambia esquema de FSD

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA