En la apertura de mercados de este martes, 2 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.01%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.80%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.