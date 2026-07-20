En la apertura de mercados de este lunes, 20 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.08%.

La cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -56.24% y en el último año acumula -45.58%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 7.75%, un comportamiento inestable con muchas variaciones, comparada con su volatilidad anual del 6.09%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Al comparar con los días anteriores, se confirma que la moneda ha ganado terreno, reflejando un comportamiento favorable en el mercado.

Este crecimiento en la cotización de la Libra esterlina puede estar influenciado por factores económicos recientes, como un aumento en la confianza del consumidor y un desempeño sólido de las exportaciones. Analizar estas variables permitirá entender mejor las razones detrás de esta tendencia alcista.

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Conocé la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

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