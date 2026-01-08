La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 8 de enero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.13% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.14%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conocé la cotización de este jueves, 8 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 4.54%, es menor que su volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño en días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes, como un aumento en la confianza del consumidor y datos positivos del mercado laboral, podrían estar impulsando la apreciación de la Libra esterlina.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA