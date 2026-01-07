El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres, durante la presentación del PNIF 2025-2030.

La cuesta de enero ya no se limita a la población, ahora la resaca económica también le pegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instancia a la que no le alcanza el dinero para cubrir sus gastos fijos.

De acuerdo con México Evalúa, la dependencia requiere prácticamente MXN $20,000 millones diarios para pagar lo mínimo indispensable que incluye siete rubros diferentes.

Hacienda debe destinar MXN $3,847 millones diarios solo al pago de los intereses de la deuda.

Jorge Cano, analista de Finanzas Públicas del organismo, aseguró que esta cantidad es la más alta desde que se inició el registro en el año 2000.

Como comparación, en 2019, el monto destinado a los intereses de la deuda se ubicaba en MXN $2,062 millones, lo que significa que el monto se duplicó en un sexenio.

“Este gasto tiene que ver con el gran endeudamiento que se ha realizado en los últimos últimos años. Desde 2008, México depende de la deuda para poder solventar sus gastos, pero esta brecha se ha ido incrementando en los últimos años y, sobre todo, en el sexenio de López Obrador se adquirió deuda a una tasa de interés mucho más elevada y esto ha impactado que el pago de intereses se haya incrementado y para el siguiente año es el monto que te digo y es de los más elevados en por lo menos menos desde el año 2000”, señaló Cano.

A este rubro se suman las transferencias de fondos a los estados. Para este fin, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres necesita MXN $5,655 diarios.

Otro gasto que tiene la dependencia es el salario de los funcionarios, que tiene un costo diario de MXN $3,403 millones.

A esto se suma el gasto en pensiones, con un costo diario de MXN $5,422 millones, más MXN $240 millones que destina al pago del servicio de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pemex recibe más de 700 millones de pesos diarios en apoyos del gobierno.

Los apoyos a Pemex también están incluidos en esta cuenta, mismos que ascienden a MXN $722 millones y finalmente, las aportaciones que debe hacer el Estado al IMSS y al ISSSTE, que tienen un costo de MXN $504 millones diarios.

En total, los gastos representan MXN $19,972 millones diarios, de acuerdo con México Evalúa.

¿Y cuánto dinero hay disponible?

De acuerdo con el presupuesto de este año, Hacienda espera recaudar MXN $17,667 millones diarios, lo que deja a la dependencia un déficit de MXN $2,000 millones diarios, dinero que tiene que pedir prestado para poder solventar los gastos diarios solo para enero.

Jorge Cano consideró que para corregir esta situación es necesario implementar una reforma fiscal progresiva que permita a la Secretaría de Hacienda recaudar mejor con los impuestos que ya existen.

“México no está al nivel de tributación de otros países la recaudación tributaria está por ahí de 17% del PIB, cuando los países desarrollados están en más de 34% del PIB, estamos a la mitad de lo que se recauda en otros países”, dijo.

En este sentido, mencionó que hay impuestos como el ISR que no se cobra adecuadamente ante la informalidad laboral que existe en el país, a lo que se suma que existen muchos municipios que no cobran el impuesto predial a lo que se suma que muchas entidades no cobran la tenencia.

“No hace falta crear nuevos impuestos, sino cobrar los impuestos que se tienen a su máximo potencial”, dijo el especialista.