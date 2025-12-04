En la sesión de apertura de este jueves, 4 de diciembre de 2025, de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.01% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.42%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

Empleo, mal y de malas: faltan casi 1 millón de plazas formales, advierte el think tank México, ¿Cómo Vamos?

Fuente: narrativas-us

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.52%, es menor que la volatilidad anual del 7.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

Empleo, mal y de malas: faltan casi 1 millón de plazas formales, advierte el think tank México, ¿Cómo Vamos?

Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Calma | No se prevén cambios drásticos en relación comercial de Norteamérica por renegociación del T-MEC: HSBC

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)