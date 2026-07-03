Este viernes, 3 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 644.8403 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,95%.

La cotización del Real mostró una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue de -3.39% y en el último año la variación alcanzó -10.50%.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró tendencia bajista: hubo más descensos que alzas, con una sesión sin cambios; tras un breve impulso inicial, el tramo final encadenó tres retrocesos y cerró con tono negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.66%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.28%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia al alza respecto a los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia pagarán 64484.02639369956 pesos colombianos; 200 reales costarán 128968.05278739912 pesos y 500 reales costarán 322420.1319684978 pesos.