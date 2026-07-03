En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 3 de julio de 2026 llegó a 3813.51 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del1,26% en relación al costo del día anterior.

La cotización del Euro ha retrocedido: en la última semana cayó -3.01% y en el último año acumula -17.78%, señal de una tendencia bajista pronunciada.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas en igual medida, sin días de estabilidad, por lo que el balance final fue prácticamente nulo.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 381351.00 pesos colombianos; 200 euros costarán 762702.00 pesos colombianos y 500 euros, 1906755.00 pesos colombianos.