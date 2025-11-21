En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.482 este viernes, 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.53%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.99%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.24%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.73%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

Fuente: narrativas-us

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.