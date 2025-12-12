El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.0131 este viernes, 12 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.23% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.89%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.66%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.27%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, así como de factores externos que han favorecido su apreciación. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

