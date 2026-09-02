En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3663.5 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,6%.

En la última semana, el Euro subió 5.38%, pero en el último año su cotización cayó -16.40%, indicando volatilidad reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró alta volatilidad: tras un inicio al alza, encadenó tres caídas, luego tres avances, dos retrocesos y cerró con un repunte, con un balance general equilibrado.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia al alza hoy en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 3663.5 pesos colombianos, es de 366350 pesos colombianos; 200 euros cuestan 732700 pesos colombianos y 500 euros, 1831750 pesos colombianos.