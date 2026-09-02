Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 619.0186 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,53%.

En la última semana, la cotización del Real subió 2.15%, mientras que en el último año cayó -11.53%, señalando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días el Real comenzó con dos caídas, encadenó cuatro avances, hizo una pausa, retomó la subida por dos jornadas y terminó con un retroceso; el saldo es alcista, aunque con corrección final.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.99%, es menor que la volatilidad anual de 15.82%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor de 619.0186015546984 pesos colombianos por real, es de 61901.86 pesos colombianos; 200 reales cuestan 123803.72 pesos colombianos y 500 reales, 309509.30 pesos colombianos.