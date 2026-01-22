En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.4714 este jueves, 22 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.11%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.59%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.