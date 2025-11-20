La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.3817 este jueves, 20 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.23%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.43%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.90%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.73%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. En este contexto, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso mexicano, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en el mercado.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.