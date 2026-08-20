La cotización del peso mexicano cerró a USD 16.955 este jueves, 20 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.06%.

En la última semana, el peso mexicano cayó 0.44% y en el último año acumuló un descenso de 7.65%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es de 4.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido de 7.42%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, continuando la alza que hemos observado en los días anteriores. Esto sugiere que el valor del Peso se está fortaleciendo frente a otras monedas, impulsado por factores económicos favorables.

En comparación con los días previos, esta tendencia ascendente es alentadora para los mercados y los inversores. Sin embargo, es importante monitorear las fluctuaciones para comprender su resistencia a largo plazo.

Esta tendencia positiva del Peso podría estar reflejando una mayor confianza en la economía mexicana y estabilidad en su política monetaria.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.