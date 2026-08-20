Este jueves, 20 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 590.2779 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,64%.

En la última semana, el Real cayó -1.30% y en el último año acumula -15.40%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró una tendencia bajista, con dos repuntes aislados y dos jornadas estables a mitad del período; terminó con tres descensos seguidos, acentuando el sesgo negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.92%, sugiere un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.64%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 59027.7892263544 pesos colombianos; 200 reales cuestan 118055.5784527088 pesos colombianos y 500 reales cuestan 295138.946131772 pesos colombianos.