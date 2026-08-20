En esta noticia

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 3585.19 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,38%.

En la última semana, el Euro avanzó 2.78%, pero en el último año retrocedió -20.40%, indicando una leve recuperación reciente tras una fuerte caída anual.

Te puede interesar

Revocan licencias de conducir: por orden del Gobierno, la totalidad de las personas y conductores que incumplan estas condiciones quedan sin registro

Te puede interesar

III Guerra Mundial: los tres países de América latina que ofrecerán resistencia, según ChatGPT

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días el Euro mostró un comportamiento mixto: dos descensos seguidos, luego dos avances y alternancias, para terminar sin variación neta ni tendencia clara.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

Te puede interesar

Poner papel aluminio debajo del televisor: por qué lo recomiendan para qué sirve hacerlo

Te puede interesar

Colombia exige a ciudadanos y viajeros presentar un pasaporte válido para ingresar y salir del país

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 358.518,99 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 717.037,98 pesos y 500 euros cuestan 1.792.594,95 pesos.