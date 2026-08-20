En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 3585.19 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,38%.

En la última semana, el Euro avanzó 2.78%, pero en el último año retrocedió -20.40%, indicando una leve recuperación reciente tras una fuerte caída anual.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días el Euro mostró un comportamiento mixto: dos descensos seguidos, luego dos avances y alternancias, para terminar sin variación neta ni tendencia clara.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 358.518,99 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 717.037,98 pesos y 500 euros cuestan 1.792.594,95 pesos.