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La cotización del euro cerró a USD 0.8561 este jueves, 20 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.87%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -1.25% y en el último año registró una variación de -0.41%, reflejando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.87%, es menor que la volatilidad anual de 5.64%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un -1 de +3. Esto indica un crecimiento constante en su valor frente a otras monedas, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado internacional.

En contraste, la tendencia de los días previos había sido negativa, con un -1 de -2. Esto refleja un periodo de devaluación que los inversores habían estado monitoreando con preocupación. El análisis sugiere que la reciente recuperación del Euro podría ofrecer nuevas oportunidades para los comerciantes y una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.
Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.