En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8561 este jueves, 20 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.87%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -1.25% y en el último año registró una variación de -0.41%, reflejando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.87%, es menor que la volatilidad anual de 5.64%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un -1 de +3. Esto indica un crecimiento constante en su valor frente a otras monedas, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado internacional.

En contraste, la tendencia de los días previos había sido negativa, con un -1 de -2. Esto refleja un periodo de devaluación que los inversores habían estado monitoreando con preocupación. El análisis sugiere que la reciente recuperación del Euro podría ofrecer nuevas oportunidades para los comerciantes y una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.