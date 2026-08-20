En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6235 este jueves, 20 de agosto de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.24% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco varió 0.66%, mientras que en el último año la variación fue 170.90%, reflejando un movimiento mucho más marcado en el periodo anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.68%, superando la volatilidad anual del 20.30%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.

Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.