La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7337 este jueves, 20 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.16%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina registró una variación de -0.70% y en el último año de -2.63%, indicando una evolución bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.50%, es menor que la volatilidad anual de 6.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en el valor de la moneda. En consecuencia, las dos últimas jornadas han reflejado un comportamiento ascendente, impulsando la confianza en el crecimiento de la Libra.

Este comportamiento sugiere que los inversores están optimistas sobre la economía británica, lo que podría llevar a una mayor estabilidad a largo plazo si esta tendencia se mantiene.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.