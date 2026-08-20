Al cierre de mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.82. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.31%.

La cotización del Peso dominicano mostró un leve avance semanal de 0.63%, mientras que en el último año registra una variación de -8.09%, indicando presión bajista a mayor plazo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.51%, superior al 11.40% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un incremento constante en su valor. Este aumento se ha observado en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar un fortalecimiento de la moneda.

En análisis de esta tendencia, se sugiere una posible confianza del mercado en la economía nacional, lo que podría atraer más inversiones y estabilidad en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.