El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3064.9 este jueves, 20 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.32% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso colombiano muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.44% y en el último año acumula una variación de -20.08%.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano es del 9.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 13.79%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en relación con los días anteriores.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento del Peso frente a otras monedas, lo cual podría estar impulsado por factores económicos favorables o un aumento en la confianza del mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.