La cotización del euro cerró a USD 0.8485 este viernes, 8 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.32%. La cotización del Euro mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó un 36.40% y en el último año acumuló un descenso del 87.62%. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 6.87%. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento en su valor en comparación con los últimos tres días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado. En contraste, los días previos reflejaron una tendencia a la baja, lo que indicaba un posible debilitamiento; sin embargo, la reciente recuperación es una señal alentadora para los inversores. Este cambio en la tendencia podría estar influenciado por factores económicos recientes que han motivado un nuevo interés en el Euro. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.