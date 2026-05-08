Al cierre de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3737.76. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.34%. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 1.74%, mientras que en el último año retrocedió -7.19%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 12.91%, es menor que la volatilidad anual del 13.24%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se encuentra en un valor positivo. Comparado con los días pasados, donde también se registró un crecimiento, la moneda ha ganado valor en este periodo. Con dos días consecutivos de estabilidad en la tendencia, se refleja un aumento en la confianza de los inversionistas hacia el Peso colombiano. Este comportamiento podría ser un indicativo de una recuperación económica en el país. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.