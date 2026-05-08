El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.629 este viernes, 8 de mayo de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.18% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del quetzal guatemalteco muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -9.17% y en el último año acumuló -59.93%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 23.86%, es superior a la volatilidad anual de 19.59%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los dos días anteriores. Este incremento en su valor sugiere un fortalecimiento en la economía local y una mayor confianza en la moneda. Este aumento continuo durante los últimos días es un indicativo favorable, lo que podría atraer más inversores y fomentar el comercio en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.