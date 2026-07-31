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Este viernes, 31 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3637.76 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,61%.

La cotización del Euro registró un descenso de -0.83% en la última semana y una caída de -19.34% en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

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Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el Euro mostró una tendencia alcista moderada: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso. Tras debilidad inicial, se recuperó a mitad de periodo y cerró con dos alzas seguidas, señal de fortaleza pese a leves correcciones.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica confianza en la moneda y posibles proyecciones favorables para el futuro.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 363,776.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 727,552.00 pesos y 500 euros, 1,818,880.00 pesos.