En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este viernes, 31 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3637.76 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,61%.

La cotización del Euro registró un descenso de -0.83% en la última semana y una caída de -19.34% en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el Euro mostró una tendencia alcista moderada: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso. Tras debilidad inicial, se recuperó a mitad de periodo y cerró con dos alzas seguidas, señal de fortaleza pese a leves correcciones.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica confianza en la moneda y posibles proyecciones favorables para el futuro.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 363,776.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 727,552.00 pesos y 500 euros, 1,818,880.00 pesos.