Este viernes, 31 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 621.36346 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,78%.

La cotización del Real registró una variación de -1.67% en la última semana y de -10.53% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días predominó la depreciación del real: caídas iniciales, dos jornadas estables, nuevas pérdidas, un breve rebote y cierre a la baja.

La volatilidad económica del Real en la última semana es del 15.51%, ligeramente superior a la volatilidad anual del 15.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarían 62,136.3491187256 pesos colombianos; 200 reales costarían 124,272.6982374512 pesos y 500 reales, 310,681.745593628 pesos, considerando un valor unitario de 621.363491187256 pesos colombianos.