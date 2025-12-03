En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 63.35. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.72%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.52%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.92%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 15.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.68%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.