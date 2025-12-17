En esta noticia
El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.65 este miércoles, 17 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.71% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.80%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.82%.
La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.
Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.
¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.