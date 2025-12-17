En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.65 este miércoles, 17 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.71% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.80%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.82%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.