Al cierre de mercados de este lunes, 5 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 63.29. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.62%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.94%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.78%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este lunes, 5 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 5 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.