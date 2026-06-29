En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este lunes, 29 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3934.39 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,07%.

En la última semana, la cotización del euro subió 3.13%, mientras que en el último año cayó 15.54%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, empezó con dos caídas, alternó movimientos mixtos con un tropiezo de dos sesiones a mitad de periodo y concluyó con tres avances seguidos; el balance es casi plano, pero con claro impulso alcista al cierre.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un incremento en la confianza del mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir euros en Colombia deben saber que comprar 100 euros cuesta 393438.99 pesos colombianos, 200 euros cuestan 786877.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1967194.95 pesos colombianos, considerando un valor por unidad de 3934.3899 pesos colombianos.