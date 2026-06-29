Este lunes, 29 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3442.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,23%.

En el mercado del Dólar, la última semana registró un leve avance de 0.41%, mientras que en el último año presentó una variación de -10.09%, señalando un retroceso anual pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En 10 días tuvo un comportamiento mixto, con dos rachas de suba y dos de baja de dos jornadas y un cierre en retroceso; el balance general queda casi plano, sin tendencia clara.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.10%, es menor que la volatilidad anual del 13.26%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica que el interés por la moneda está creciendo, lo que podría reflejar una mayor demanda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3442.97 pesos colombianos, es de 344297.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 688594.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1721485.00 pesos colombianos.