El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este lunes, 29 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización avanzó 2.27% en la última semana y 1.78% en el último año, lo que sugiere una tendencia reciente de apreciación moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 15.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.20%.

En el día 1, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia negativa, ya que el dato de 0 es un número negativo. Esta tendencia a la baja sugiere que el valor de la moneda ha disminuido en comparación con los días anteriores.

Los días previos habían mostrado una estabilidad en la cotización, pero el cambio reciente indica que podrían haber factores económicos o externos influyendo en esta caída. Es esencial monitorear esta tendencia para evaluar su impacto en el mercado local.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.