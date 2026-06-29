Al cierre de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3442.97. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.23%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano presentó un leve avance de 0.41%, mientras que en el último año registró una caída de -10.09%, evidenciando una tendencia general a la depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano ha sido del 5.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.26%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a 0, lo que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia se ha mantenido durante varios días consecutivos, reflejando un desempeño favorable para la moneda.

El fortalecimiento del Peso colombiano puede ser atribuido a diversas razones, incluyendo la recuperación económica y la estabilidad política en la región. Sin embargo, es importante monitorear esta situación, ya que las fluctuaciones pueden afectar su desempeño en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.