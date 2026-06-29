En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.4644 este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.28%.

En la última semana, el peso mexicano subió 0.49%, mientras que en el último año cayó -6.90%, lo que refleja un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.97%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 7.60%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en relación con otras monedas. Esto sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando un debilitamiento de la moneda. Este impulso positivo puede ser el resultado de una mayor inversión extranjera o un aumento en las exportaciones.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.