Este lunes, 29 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 666.3125 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,17%.

En el mercado del Real, la última semana registró un leve aumento de 0.96%, mientras que en el último año la cotización cayó -5.89%.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En diez días, el Real mostró dos jornadas estables, luego repuntó, encadenó dos bajas, rebotó dos veces, volvió a estabilizarse y cerró con alza revertida, sin tendencia clara.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue de 6.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 15.40%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, con un valor por unidad de 666.3125096764204 pesos colombianos, es de 66631.25096764204 pesos; para 200 reales es de 133262.50193528408 pesos y para 500 reales es de 333156.2548382102 pesos.