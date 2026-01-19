Al cierre de mercados de este lunes, 19 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 63.21. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.28%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.89%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este lunes, 19 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.81%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 19 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.