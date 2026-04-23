En la sesión de apertura de este jueves, 23 de abril de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,558.79 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.72% en relación con el día anterior. El peso colombiano retrocedió -0.63% en la última semana y acumula una variación anual de -11.45%, evidenciando una tendencia de depreciación en su cotización. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.15%. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 1, lo que indica que su valor se ha incrementado en comparación con los días anteriores. Esto representa un cambio favorable para la moneda, lo que puede influir en el comercio y la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia positiva debe ser monitoreada en los próximos días, ya que las fluctuaciones en el mercado podrían revertir esta mejoría. La estabilidad a largo plazo del Peso dependerá de factores económicos internos y externos. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El enroque | BanBajío anuncia nuevo CEO, ante la salida de Edgardo del Rincón a Banamex